Путін підписав укази про визнання "незалежності" окупованих теріторій Запорізької та Херсонської областей

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін підписав укази про визнання окупованої російською армією частин Херсонської та Запорізької областей "незалежними територіями" після проведення там псевдореферендумів.

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Укази очільника Кремля оприлюднили пропагандистські російські ЗМІ.

Укази Путіна про визнання незалежності Херсонської та Запорізької областей стають "чинними" з 29 вересня.

Зазначимо, ці "паперці" не мають жодної юридичної сили, адже порушують норми міжнародного права, та жодна країна цивілізованого світу не визнає ніколи результати псевдореферендумів.

Аналогічні укази Путін підписував і перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Так, 21 лютого він визнав "республіками" захоплені Росією "Л/ДНР".

Крім того, на 30 вересня члени нижньої палати російського парламенту отримали запрошення до Кремля, де відбудеться так звана "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій".

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський зазначає, що очікуване 30 вересня оголошення Росією про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей насправді означатиме перехід її самої у статус невизнаного державного утворення.

Як заявили в Офісі президента, Україна сповнена рішучості повернути всі тимчасово окуповані Росією території попри проведені там псевдореферендуми та погрози російського військово-політичного керівництва застосувати ядерну зброю.