Путин подписал указы о признании "независимости" оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин подписал указы о признании оккупированной российской армией частей Херсонской и Запорожской областей "независимыми территориями" после проведения там псевдореферендумов.

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Указы главы Кремля обнародовали пропагандистские российские СМИ.

Указы Путина о признании независимости Херсонской и Запорожской областей становятся "действительными" с 29 сентября.

Отметим, эти "бумажки" не имеют никакой юридической силы, ведь нарушают нормы международного права, и ни одна страна цивилизованного мира никогда не признает результаты псевдореферендумов.

Аналогичные указы Путин подписывал и перед полномасштабным вторжением РФ в Украину. Так, 21 февраля он признал "республиками" захваченные Россией "Л/ДНР".

Кроме того, на 30 сентября члены нижней палаты российского парламента получили приглашение в Кремль, где состоится так называемая "церемония заключения договоров о вступлении в состав России новых территорий".

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ожидаемое 30 сентября объявление Россией об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей будет означать переход ее самой в статус непризнанного государственного образования.

Как заявили в Офисе президента, Украина полна решимости вернуть все временно оккупированные Россией территории, несмотря на проведенные там псевдореферендумы и угрозы российского военно-политического руководства применить ядерное оружие.