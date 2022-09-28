Еврокомиссия предлагает ввести санкции против ответственных за мобилизацию в РФ и "референдумы"

Европейская комиссия предлагает утвердить восьмой пакет санкций Евросоюза против России, который коснется, в частности, лиц, способствующих обходу предыдущих санкций, а также поставщиков техники и вооружения для российской армии, чиновников Министерства обороны РФ и ответственных за проведения "референдумов" на оккупированных ею территориях Украины.

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Об этом объявили в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Россия вывела вторжение на Украину на новый уровень. Фальшивые референдумы, организованные на оккупированных Россией территориях, являются незаконной попыткой захвата земель и силового изменения международных границ. Мобилизация и угроза Путина применить ядерное оружие — это дальнейшие шаги на пути эскалации. Мы не приемлем ни бутафорских референдумов, ни какой-либо аннексии Украины", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, в Еврокомиссии полны решимости заставить Кремль заплатить за дальнейшую эскалацию, в связи с чем и предлагают новый пакет жестких санкций против России, в том числе новые масштабные запреты на ввоз российских товаров.

"Это не позволит российской продукции попасть на европейский рынок и лишит Россию дополнительных 7 миллиардов евро доходов. Мы также предлагаем расширить список товаров, которые больше нельзя экспортировать в Россию. Цель состоит в том, чтобы лишить военный комплекс Кремля ключевых технологий. Например, сюда входят дополнительные авиационные изделия или электронные компоненты и специальные химические вещества", - отметила она.

Руководительница европейского правительства подчеркнула, что эти новые запреты на экспорт дополнительно ослабят экономическую базу России и ослабят ее способность к модернизации.

"Мы также предлагаем дополнительные запреты на оказание европейских услуг России и запрет гражданам ЕС заседать в органах управления российских государственных предприятий. Россия не должна извлекать выгоду из европейских знаний и опыта", - указала фон дер Ляйен.

Также она указала, что новый санкционный пакет закладывает правовую базу для введения предельных цен на российскую нефть, что призвано, с одной стороны, сократить доходы России, а с другой - сохранить стабильность мировых энергетических рынков, поскольку некоторые развивающиеся страны все еще нуждаются в поставках российской нефти.

"И последнее: мы наращиваем наши усилия по пресечению обхода санкций. Здесь мы добавляем новую категорию. В этой категории мы сможем перечислить лиц, если они обходят наши санкции. Так, например, если они покупают товары в ЕС, везут их в третьи страны, а потом в Россию, это будет обход наших санкций, и эти лица могут быть включены в список. Думаю, это будет иметь большой сдерживающий эффект", - сообщила глава Еврокомиссии.

В свою очередь, Боррель сообщил, что список подсанкционных лиц в рамках восьмого пакета будет расширен за счет лиц, причастных к оккупации Россией и незаконной аннексии территорий Украины.

"Мы предлагаем указать доверенных лиц российских властей в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье и других российских лиц, которые организовали и содействовали фиктивным "референдумам" в этих четырех оккупированных областях Украины", - отметил он.

Кроме того, дипломат анонсировал санкции против ряда лиц, относящихся к оборонной сфере, в том числе высокопоставленных чиновников Министерства обороны России, поставщиков техники и вооружения российской армии и ответственных за проходящую ныне мобилизацию, как было заявлено Минобороны РФ, 300 тысяч человек.

"В-третьих, мы также продолжаем преследовать субъекты, которые распространяют дезинформацию о войне, в частности, тех, кто распространяет ложную информацию и направляет средства на оккупированные Россией территории", - сказал он.

По словам Борреля, под санкции попадут, как выше отмечено, и люди, участвующие в обходе санкций, и не обязательно это будут россияне.

Кроме того, он сообщил, что география ограничений, введенных ЕС в начале года и распространявшихся на Крым, Донецкую и Луганскую области, будет расширена за счет Запорожской и Херсонской областей.