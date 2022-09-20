Венгрия выступила против нового пакета санкций в отношении России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз не должен рассматривать новый пакет санкций против России. Об этом пишет Reuters.

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"ЕС должен... перестать вспоминать о 8-м пакете санкций, должен перестать очерчивать меры, которые еще больше усилят энергетический кризис", - сказал Сийярто.

Напомним, Венгрия рискует потерять место в Евросоюзе, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора РФ и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.

Кроме этого, Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу широкомасштабной коррупции в стране.

Напомним также, Европейский парламент осудил "преднамеренные и систематические усилия" правительства Венгрии по "подрыву европейских ценностей".