- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Венгрия выступила против нового пакета санкций в отношении России
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз не должен рассматривать новый пакет санкций против России. Об этом пишет Reuters.
"ЕС должен... перестать вспоминать о 8-м пакете санкций, должен перестать очерчивать меры, которые еще больше усилят энергетический кризис", - сказал Сийярто.
Напомним, Венгрия рискует потерять место в Евросоюзе, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора РФ и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.
Кроме этого, Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу широкомасштабной коррупции в стране.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним также, Европейский парламент осудил "преднамеренные и систематические усилия" правительства Венгрии по "подрыву европейских ценностей".