Європейська комісія планує рекомендувати скоротити фінансування Угорщини через побоювання з приводу широкомасштабної корупції в країні.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається. що відповідне рішення може бути прийняте вже найближчим часом. Остаточне рішення мають ухвалити уряди ЄС, але для того, щоб пропозиція набула чинності, її мають підтримати більшість держав ЄС.

Угорщина стала першою країною, яка стала об’єктом розслідування відповідно до нових правил, що дозволяють ЄС карати членів, які підривають його фінансові інтереси. Діяльність Орбана при владі розглядалася спеціальною комісією протягом декількох місяців.

Виконавчий орган ЄС планує запропонувати лідерам ЄС дати Орбану час виконати свої обіцянки приборкати корупцію. Угорщина матиме один місяць, щоб виконати рекомендації виконавчої влади ЄС, але цей термін може бути продовжено максимум до трьох місяців.

Угорщина планувала отримати від ЄС понад 40 мільярдів євро до 2027 року. Уряд країни, щоб не втратити фінансування, запропонував створити агентство для боротьби з корупцією і внести поправки в окремі закони, в тому числі про державні закупівлі.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у свою чергу заявила, що Євросоюз має намір посилити боротьбу з корупцією всередині союзу, не навівши деталей.

Також вона повідомила, що Євросоюз має намір включити корупцію до свого режиму санкцій за порушення прав людини.

Зазначимо, Угорщина ризикує втратити місце в Євросоюзі, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора РФ і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.