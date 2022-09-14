ЕС планирует сократить финансирование Венгрии из-за коррупции

Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу широкомасштабной коррупции в стране.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Указывается, что соответствующее решение может быть принято в ближайшее время. Окончательное решение должны принять правительства ЕС, но для того, чтобы предложение вступило в силу, его должно поддержать большинство государств ЕС.

Венгрия стала первой страной, которая стала объектом расследования в соответствии с новыми правилами, позволяющими ЕС наказывать членов, подрывающих его финансовые интересы. Деятельность лидера Венгрии Виктора Орбана у власти рассматривалась специальной комиссией в течение нескольких месяцев.

Исполнительный орган ЕС планирует предложить лидерам ЕС дать Орбану время выполнить свои обещания обуздать коррупцию. У Венгрии будет один месяц, чтобы выполнить рекомендации исполнительной власти ЕС, но этот срок может быть продлен максимум до трех месяцев.

Венгрия планировала получить от ЕС более 40 млрд евро к 2027 году. Правительство страны, чтобы не потерять финансирование, предложило создать агентство для борьбы с коррупцией и внести поправки в отдельные законы, в том числе о государственных закупках.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен усилить борьбу с коррупцией внутри союза, не приведя деталей.

Также она сообщила, что Евросоюз намерен включить коррупцию в свой режим санкций за нарушение прав человека.

Отметим, Венгрия рискует потерять место в Евросоюзе, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора РФ и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.