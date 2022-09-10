Угорщина через свою позицію щодо Росії перебуває на межі виходу з ЄС

Венгрія ризикує втратити місце в Євросоюзі, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора РФ і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.

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Про це заявив міністр із європейських справ Чехії Мікулаш Бек, повідомляє ROZHLAS.

Він наголосив, що рішення всередині ЄС часто приймаються після довгих дискусій та закулісних суперечок.

"Єдність у ЄС ніколи не була і не буде єдністю одного голосу — це завжди буде єдність багатьох. Єдність багатьох голосів, які ведуть між собою діалог, інколи сперечаються, але зрештою знаходять взаємну згоду з ключових питань. У ЄС переговори часто важкі і їх можуть вести багато країн", - зауважив Мікулаш Бек.

Він зауважив, що в намагатиметься утримати Угорщину в "європейському мейнстримі".

"Угорщина, на мій погляд, пройшла довгий шлях до краю якоїсь прірви, і тепер вона має вирішити, чи повернутися назад чи ризикнути і стрибнути, про наслідки чого я не хочу спекулювати", - сказав він.

Під "стрибком" мається на увазі теоретичний вихід країни з ЄС, додав урядовець.

До цього може призвести не лише підтримка Будапештом дружніх відносин з Кремлем, а й постійна критика Євросоюзу з боку угорського уряду в останні місяці.

Нагадаємо, нещодавно Угорщина висунула Брюсселю вимогу виключити з санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова.

Напередодні Будапешт заявляв, що "ЄС слід припинити розширювати санкції проти країни-агресора Росії через війну".

Крім того, коли країни ЄС намагаються зменшити свою газову залежність від РФ, шукаючі нові джерела поставок, Угорщина відкрито заявляє, що ні за яких обставин не відмовиться від російського газ, незважаючи на те, що це одне з джерел фінансування війни проти України.