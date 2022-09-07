Угорщина вимагає від ЄС зняти санкції з трьох російських олігархів — Politico

Будапешт висунув Брюсселю вимогу виключити з санкційного списку російських бізнесменів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова. Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох дипломатів і чиновників ЄС.

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До 15 вересня Євросоюз повинен продовжити санкції проти осіб, які потрапили під санкції після початку війни Росії в Україні, інакше вони втратять силу. Усередині блоку це продовження розглядалося як технічна формальність, як це було з попередніми санкціями проти Росії через Україну з 2014 року.

Але зненацька Угорщина ускладнила цей процес, заявивши, що вимагає зняти санкції з трьох російських олігархів.

В цей же час речник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що ЄС ухвалить спільне рішення щодо списку санкцій.

"Санкційні списки ЄС постійно переглядаються, і постійно виникають занепокоєння щодо того, що включення певних осіб або організацій до списку санкцій недостатньо обґрунтоване", — написав він у Twitter.

Відомо, що такі заяви Будапешту обурили інші країни ЄС, які ще нещодавно йшли на поступки угорському лідеру Віктору Орбану щодо заборони на імпорт російської нафти.

Напередодні Будапешт заявляв, що "ЄС слід припинити розширювати санкції проти країни-агресора Росії через війну".

Крім того, коли країни ЄС намагаються зменшити свою газову залежність від РФ, шукаючі нові джерела поставок, Угорщина відкрито заявляє, що ні за яких обставин не відмовиться від російського газ, незважаючи на те, що це одне з джерел фінансування війни проти України.