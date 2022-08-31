Угорщина підписала угоду з "Газпромом" про додаткові поставки газу

Угорщина підписала угоду з російським монополістом "Газпромом" про додаткові поставки газу з 1 вересня. Про це 31 серпня у Facebook повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

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"Газпром" збільшить щоденні додаткові поставки газу на додаток до існуючої довгострокової угоди з Росією до максимуму 5,8 мільйона кубометрів на добу з 1 вересня проти 2,6 мільйона кубометрів на добу, поставлених у серпні.

РФ почала збільшувати поставки газу в Угорщину на початку серпня. Тоді сторони домовился додати об'єми до раніше узгоджених.

Відповідно до угоди, підписаної у 2021 році, Угорщина отримувала 3,5 мільярда кубометрів російського газу на рік через Болгарію та Сербію. Угоду з "Газпромом" підписали на 15 років.

Коли країни ЄС намагаються зменшити свою газову залежність від РФ, шукаючі нові джерела поставок, Угорщина відкрито заявляє, що ні за яких обставин не відмовиться від російського газ, незважаючи на те, що це одне з джерел фінансування війни проти України.

Зокрема, Будапешт заявляв, що "ЄС слід припинити розширювати санкції проти країни-агресора Росії через війну".