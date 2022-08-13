Росія на прохання Будапешту збільшує постачання природного газу до Угорщини

У МЗС Угорщини заявили, що російський монополіст "Газпром" розпочав постачання газу понад встановлені контракти за підсумками переговорів глави відомства Петера Сійярто в Москві. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на офіційного представника МЗС у Будапешті.

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Починаючи з п'ятниці, 12 серпня, "Газпром" збільшив потік до Угорщини на 2,6 мільйона кубометрів на день. Поставки та такому рівні зафіксували до кінця серпня. Газ експортують трубопроводом "Турецький потік", який пролягає через Балкани.

За словами державного секретаря МЗС Тамаш Менцер наразі тривають переговори про додаткові обсяги на вересень.

Будапешт планує збільшити запаси енергоносія в своїх ПСГ, закупивши додатково 700 мільйонів кубометрів природного газу.

Коли країни ЄС намагаються зменшити свою газову залежність від РФ, шукаючі нові джерела поставок, Угорщина відкрито заявляє, що ні за яких обставин не відмовиться від російського газ, незважаючи на те, що це одне з джерел фінансування війни проти України.

Зокрема, Будапешт заявляв, що "ЄС слід припинити розширювати санкції проти країни-агресора Росії через війну".