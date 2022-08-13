Россия по просьбе Будапешта увеличивает поставки природного газа в Венгрию

В МИД Венгрии заявили, что российский монополист "Газпром" приступил к поставкам газа сверх установленных контрактов по итогам переговоров главы ведомства Петера Сийярто в Москве. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя МИД в Будапеште.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Начиная с пятницы, 12 августа, "Газпром" увеличил поток в Венгрию на 2,6 миллиона кубометров в день. Поставки на таком уровне зафиксировали до конца августа. Газ экспортируют по трубопроводу "Турецкий поток", который пролегает через Балканы.

По словам государственного секретаря МИД Тамаша Менцера, продолжаются переговоры о дополнительных объемах на сентябрь.

Будапешт планирует увеличить запасы энергоносителя в своих ПХГ, закупив дополнительно 700 миллионов кубометров природного газа.

Когда страны ЕС пытаются уменьшить свою газовую зависимость от РФ, ища новые источники поставок, Венгрия открыто заявляет, что ни при каких обстоятельствах не откажется от российского газа, несмотря на то, что это один из источников финансирования войны против Украины.

В частности, Будапешт заявлял, что "ЕС следует прекратить расширять санкции против страны-агрессора России из-за войны".