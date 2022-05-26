ЕС работает над сделкой по импорту израильского газа через Египет — Bloomberg

Европейский Союз договаривается с Каиром, чтобы подписать соглашение о поставках газа из Израиля через египетские заводы по производству СПГ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект этого соглашения.

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В документе сказано, что газ будут перерабатывать в СПГ на заводах Египта перед отправкой в ЕС. В издании отмечают, что соглашение укрепит возможности европейского рынка для Израиля.

Согласно пунктам документа, в рамках потенциального меморандума о взаимопонимании ЕС, Израиль и Египет также расширят сотрудничество по проектам в области экологически чистой энергии.

Евросоюз намерен диверсифицировать поставки энергоресурсов, чтобы отказаться от импорта из РФ. Эмбарго на российскую нефть — один из главных и самых сложных пунктов нового санкционного пакета. Однако пока министры иностранных дел стран Европейского Союза не смогли добиться общей позиции по шестому пакету санкций против страны-агрессора.

Планы ЕС ввести нефтяное эмбарго по отношению к России в настоящее время блокирует только Венгрия. Она готова его поддержать за 18 млрд евро инвестиций.