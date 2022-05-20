Германия и Катар договорились о поставках СПГ вместо российского газа

20 мая Германия и Катар договорились об энергетическом партнерстве, в рамках которого Берлин будет получать сжиженный природный газ вместо российского. Поставки планируют начать в 2024 году.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает CNN.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани заявил журналистам на пресс-конференции, что надеется, что его страна начнет поставлять сжиженный природный газ в Германию в 2024 году.

Катар станет ключом к будущей энергетической стратегии Германии по диверсификации от российского газа, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Вопрос энергетической безопасности играет для нас важную роль. Германия будет развивать свою инфраструктуру, чтобы иметь возможность импортировать сжиженный газ морским путем", - сказал Шольц.

Он добавил, что это большой шаг, и Катар играет немаловажную роль в немецкой энергетической стратегии.

Отметим, Германия также собирается отказаться от российской нефти, даже если Евросоюзу не удастся договориться о запрете со всеми странами ЕС в рамках следующего пакета санкций.

Напомним, Европейская комиссия утвердила план по ускоренному отказу от российских энергоносителей REPowerEU. План предусматривает дополнительные инвестиции в энергетику в размере 210 млрд евро до 2027 года.