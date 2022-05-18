Еврокомиссия утвердила план по ускоренному отказу от российских энергоносителей

Европейская комиссия утвердила план по ускоренному отказу от российских энергоносителей REPowerEU. План предусматривает дополнительные инвестиции в энергетику в размере 210 млрд евро до 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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Согласно сообщению, в ЕС есть две причины преобразовать свою энергетическую систему. Во-первых, это позволит покончить с зависимостью ЕС от российских ископаемых видов топлива, которые используются в качестве экономического и политического оружия и обходятся европейским налогоплательщикам почти в 100 миллиардов евро в год. Во-вторых, это поможет решить проблему климатического кризиса.

Меры в плане REPowerEU могут решить эти цели путем энергосбережения, диверсификации энергоснабжения и ускоренного внедрения возобновляемых источников энергии для замены ископаемого топлива.

В частности, Еврокомиссия предлагает увеличить обязательный целевой показатель энергоэффективности в рамках стратегии зеленого перехода European Green Deal с 9% до 13%. Кроме того, ЕС разработал рекомендации, которые помогут сократить потребление нефти и газа на 5% как со стороны промышленности, так и со стороны домохозяйств. Государствам-членам также рекомендуется использовать такие меры как льготное налогообложение энергоэффективные системы отопления, теплоизоляцию зданий, бытовую технику и продукты.

ЕС также провел работу с международными партнерами над диверсификацией поставок газа и добился рекордных объемов импорта СПГ и увеличения поставок трубопроводного газа.

Также недавно созданная Энергетическая платформа ЕС, позволит заинтересованным сторонам совместно закупать газ, СПГ и водород за счет объединения спроса, оптимизации использования инфраструктуры и координации взаимодействия с поставщиками.

"Перед лицом агрессии России ЕС поддержит Украину, Молдову, страны Западных Балкан и Восточного партнерства, а также наших наиболее уязвимых партнеров. Вместе с Украиной мы продолжим совместную работу по обеспечению надежности поставок и функционирующего энергетического сектора, прокладывая путь для будущей торговли электроэнергией и возобновляемым водородом, а также восстанавливая энергетическую систему в рамках инициативы REPowerUkraine", — сказано в сообщении.

План также предусматривает ускорение "зеленого перехода". В частности в рамках "European Green Deal" до 2030 года предполагается увеличить показатели использования альтернативных источников с 40% до 45%.

"Достижение целей REPowerEU требует дополнительных инвестиций в размере 210 миллиардов евро до 2027 года. Это первоначальный взнос за нашу независимость и безопасность. Сокращение импорта российского ископаемого топлива также может сэкономить нам почти 100 миллиардов евро в год. Эти инвестиции должны быть выполнены частным и государственным секторами, а также на национальном, трансграничном уровне и уровне ЕС", — сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, ЕС готовит шестой пакет санкций против России в связи с войной, которую эта страна развязала против Украины. Еврокомиссия предложила поэтапное введение эмбарго на импорт российской нефти в страны ЕС, поскольку поступления от такой торговли являются одним из ключевых источников пополнения российского бюджета, что позволяет стране-агрессору продолжать войну против Украины.

Планы ЕС ввести нефтяное эмбарго по отношению к России в настоящее время блокирует только Венгрия. Она готова его поддержать за 18 млрд евро инвестиций.