Єврокомісія затвердила план щодо прискореної відмови від російських енергоносіїв

Європейська комісія затвердила план щодо прискореної відмови від російських енергоносіїв REPowerEU. План передбачає додаткові інвестиції в енергетику у розмірі 210 млрд. євро до 2027 року. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

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Згідно з повідомленням, ЄС має дві причини перетворити свою енергетичну систему. По-перше, це дозволить покінчити із залежністю ЄС від російських викопних видів палива, які використовуються як економічна і політична зброя і обходяться європейським платникам податків майже 100 мільярдів євро на рік. По-друге, це допоможе розв'язувати проблему кліматичної кризи.

Заходи в плані REPowerEU можуть вирішити ці цілі шляхом енергозбереження, диверсифікації енергопостачання та прискореного впровадження відновлюваних джерел енергії для заміни викопного палива.

Єврокомісія пропонує збільшити обов'язковий цільовий показник енергоефективності в рамках стратегії зеленого переходу European Green Deal з 9% до 13%. Крім того, ЄС розробив рекомендації, які допоможуть скоротити споживання нафти та газу на 5% як з боку промисловості, так і з боку домогосподарств. Держави-члени також рекомендують вживати таких заходів, як пільгове оподаткування енергоефективні системи опалення, теплоізоляцію будівель, побутову техніку та продукти.

ЄС також провів роботу з міжнародними партнерами над диверсифікацією постачання газу і досяг рекордних обсягів імпорту СПГ та збільшення постачання трубопровідного газу.

Також нещодавно створена Енергетична платформа ЄС дозволить зацікавленим сторонам спільно закуповувати газ, СПГ та водень шляхом поєднання попиту, оптимізації використання інфраструктури та координації взаємодії з постачальниками.

"Перед особою агресії Росії ЄС підтримає Україну, Молдову, країни Західних Балкан та Східного партнерства, а також наших найбільш уразливих партнерів. Разом з Україною ми продовжимо спільну роботу щодо забезпечення надійності поставок та функціонуючого енергетичного сектору, прокладаючи шлях для майбутньої торгівлі електроенергією, а також відновлюючи енергетичну систему в рамках ініціативи REPowerUkraine", - йдеться у повідомленні.

План також передбачає прискорення "зеленого переходу". Зокрема в рамках European Green Deal до 2030 року передбачається збільшити показники використання альтернативних джерел з 40% до 45%.

"Досягнення цілей REPowerEU вимагає додаткових інвестицій у розмірі 210 мільярдів євро до 2027 року. Це початковий внесок за нашу незалежність та безпеку. Скорочення імпорту російського викопного палива також може заощадити нам майже 100 мільярдів євро на рік. Ці інвестиції мають бути виконані приватним та державним сектором, а також на національному, транскордонному рівні та рівні ЄС", - сказано в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, ЄС готує шостий пакет санкцій проти Росії у зв'язку із війною, яку ця країна розв'язала проти України. Єврокомісія запропонувала поетапне запровадження ембарго на імпорт російської нафти до країн ЄС, оскільки надходження від такої торгівлі є одним із ключових джерел поповнення російського бюджету, що дозволяє країні-агресорові продовжувати війну проти України.

Плани ЄС запровадити нафтове ембарго по відношенню до Росії нині блокує лише Угорщина. Вона готова його підтримати за 18 млрд євро інвестицій.