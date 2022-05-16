Германия планирует полностью отказаться от российской нефти к концу года

Страна собирается отказаться от нефти, даже если Евросоюзу не удастся договориться о запрете со всеми странами ЕС в рамках следующего пакета санкций.

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В Берлине продолжаются усилия по заключению сделок с альтернативными поставщиками энергоресурса, и правительство уверено, что сможет решить оставшиеся проблемы с логистикой в ​​течение следующих шести-семи месяцев. Об этом передает Bloomberg.

В связи с тем, что в понедельник министры иностранных дел Европейского союза встретились в Брюсселе для обсуждения следующего раунда санкций, дипломаты ЕС предложили отложить поэтапное введение запрета на нефть после того, как Венгрия возразила, заявив, что этот шаг нанесет слишком большой ущерб ее экономике.

Правительство Германии намерено придерживаться своего плана в рамках санкций со стороны Европы против России. При этом правительство не сообщило, какие страны восполнят дефицит нефти.

По данным министерства экономики Берлина, доля потребления нефти в Германии уже снизилась до 12% с 35%, которые были до войны в Украине.

Напомним, что Венгрия готова поддержать эмбарго на российскую нефть только в том случае, если эмбарго не будет распространятся на поставки нефти трубопроводным транспортом.