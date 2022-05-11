- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Венгрия готова поддержать эмбарго на российскую нефть если речь будет идти только об эмбарго на морские поставки
Венгрия готова поддержать эмбарго на российскую нефть только в том случае, если эмбарго не будет распространятся на поставки нефти трубопроводным транспортом. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает венгерское издание Hirado.hu.
"У Европейской комиссии нет предложений по устранению негативных последствий возможного эмбарго на российскую нефть, поэтому (венгерское, — Delo.ua)правительство займет свою первоначальную позицию, согласно которой трубопроводный транспорт должен быть исключением из этого запрета, заявил в среду министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто", — пишет издание.
Сийярто считает, что вступление в силу эмбарго в нынешнем виде нанесет вред экономике венгрии, будет угрожать энергетической безопасности страны, а также приведет к увеличению стоимости топлива.
Напомним, Еврокомиссия разработала шестой пакет санкций против России, в рамках которого планировалось наложить эмбарго на поставку нефти из России в ЕС. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что сделать этот шаг будет непросто из-за серьезной зависимости ряда членов ЕС от нефти РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Позже Еврокомиссия пошла навстречу Греции и Мальте и исключила запрет на морскую транспортировку нефти из шестого пакета санкций против России.