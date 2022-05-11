Венгрия готова поддержать эмбарго на российскую нефть если речь будет идти только об эмбарго на морские поставки

Венгрия готова поддержать эмбарго на российскую нефть только в том случае, если эмбарго не будет распространятся на поставки нефти трубопроводным транспортом. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает венгерское издание Hirado.hu.

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"У Европейской комиссии нет предложений по устранению негативных последствий возможного эмбарго на российскую нефть, поэтому (венгерское, — Delo.ua)правительство займет свою первоначальную позицию, согласно которой трубопроводный транспорт должен быть исключением из этого запрета, заявил в среду министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто", — пишет издание.

Сийярто считает, что вступление в силу эмбарго в нынешнем виде нанесет вред экономике венгрии, будет угрожать энергетической безопасности страны, а также приведет к увеличению стоимости топлива.

Напомним, Еврокомиссия разработала шестой пакет санкций против России, в рамках которого планировалось наложить эмбарго на поставку нефти из России в ЕС. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что сделать этот шаг будет непросто из-за серьезной зависимости ряда членов ЕС от нефти РФ.

Позже Еврокомиссия пошла навстречу Греции и Мальте и исключила запрет на морскую транспортировку нефти из шестого пакета санкций против России.