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Угорщина готова підтримати ембарго на російську нафту якщо йтиметься лише про ембарго на морські поставки
Угорщина готова підтримати ембарго на російську нафту тільки в тому випадку, якщо ембарго не пошириться на постачання нафти трубопровідним транспортом. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє угорське видання Hirado.hu.
"Європейська комісія не має пропозицій щодо усунення негативних наслідків можливого ембарго на російську нафту, тому (угорський — Delo.ua) уряд займе свою початкову позицію, згідно з якою трубопровідний транспорт має бути винятком із цієї заборони, заявив у середу міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто", - пише видання.
Сійярто вважає, що набуття чинності ембарго в нинішньому вигляді завдасть шкоди економіці угорщини, загрожуватиме енергетичній безпеці країни, а також призведе до збільшення вартості палива.
Нагадаємо, Єврокомісія розробила шостий пакет санкцій проти Росії, в рамках якого планувалося накласти ембарго на постачання нафти з Росії до ЄС. Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн визнала, що зробити цей крок буде непросто через серйозну залежність низки членів ЄС від нафти РФ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Пізніше Єврокомісія пішла назустріч Греції та Мальті та виключила заборону на морське транспортування нафти з шостого пакету санкцій проти Росії.