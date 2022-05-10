ЕС исключил из шестого пакета санкций запрет на доставку нефти

Еврокомиссия столкнулась с сопротивлением Греции и Мальты.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Европейский союз пошел навстречу Греции и Мальте поэтому исключил запрет на морскую транспортировку нефти из шестого пакета санкций против России. Об этом сообщает издание Financial Times.

Издание со ссылкой на свои источники пишет, что Еврокомиссия исключила свое предложение запретить перевозку российской нефти морским путем в третьи страны, поскольку столкнулась с сопротивлением Греции и Мальты.

На эти две страны приходится более половины танкерного флота ЕС, поэтому они выступают против пункта о доставке нефти из-за существенных последствий для их экономик.

Ранее издание Die Welt писало, что Греция помогает России обходить ограничения по экспорту нефти. Танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно заходить в европейские порты на фоне попыток ЕС ограничить возможности России по экспорту нефти, но этот запрет обходить стране-агрессору помогает Греция.

Напомним, что Еврокомиссия разработала шестой пакет санкций против России, в рамках которого планировалось наложить эмбарго на поставку нефти из России в ЕС. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что сделать этот шаг будет непросто из-за серьезной зависимости ряда членов ЕС от нефти РФ.