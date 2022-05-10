Глава Еврокомиссии провела переговоры с премьером Венгрии, который отказывается от эмбарго российской нефти

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела экстренные переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном по поводу эмбарго Евросоюза на российскую нефть.

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Об этом она сообщила в Twitter.

"Дискуссия с премьер-министром Виктором Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Мы добились прогресса, но необходима дальнейшая работа. Я созову венчурный фонд с региональными игроками для укрепления регионального сотрудничества в области нефтяной инфраструктуры", – написала фон дер Ляйен.

Как сообщалось, ЕС готовит шестой пакет санкций против России в связи с войной, которую эта страна развязала против Украины. Еврокомиссия предложила поэтапное введение эмбарго на импорт российской нефти в страны ЕС, поскольку поступления от такой торговли являются одним из ключевых источников пополнения российского бюджета, что позволяет стране-агрессору продолжать войну против Украины.

В то же время, в Венгрии заявили, что не будут поддерживать шестой пакет санкций против России от Европейской комиссии, если страны Европейского союза не сделают исключение из эмбарго на поставку российской нефти для стран, которые импортируют российскую нефть по трубопроводам.

Именно поэтому президент Еврокомиссии совершила визит в Венгрию, чтобы обсудить ситуацию с премьер-министром страны.