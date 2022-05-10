Глава Єврокомісії провела переговори з прем’єром Угорщини, який відмовляється від ембарго російської нафти

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн провела екстрені переговори з прем'єр-міністром Віктором Орбаном щодо ембарго Євросоюзу на російську нафту.

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Про це вона повідомила у Twitter.

"Дискусія з прем'єр-міністром Віктором Орбаном допомогла прояснити питання, пов'язані з санкціями та енергетичною безпекою. Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота. Я скличу венчурний фонд з регіональними гравцями для зміцнення регіонального співробітництва в галузі нафтової інфраструктури", - написала фон дер Ляйєн .

Як повідомлялося, ЄС готує шостий пакет санкцій проти Росії у зв'язку із війною, яку ця країна розв'язала проти України. Єврокомісія запропонувала поетапне запровадження ембарго на імпорт російської нафти до країн ЄС, оскільки надходження від такої торгівлі є одним із ключових джерел поповнення російського бюджету, що дозволяє країні-агресорові продовжувати війну проти України.

В той же час, в Угорщині заявили, що не підтримуватимуть шостий пакет санкцій проти Росії від Європейської комісії, якщо країни Європейського союзу не зроблять виключення з ембарго на постачання російської нафти для країн, які імпортують російську нафту трубопроводами.

Саме тому президент Єврокомісії здійснила візит до Угорщини, щоб обговорити ситуацію із прем'єр-міністром країни.