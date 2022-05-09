Греція допомагає Росії обходити обмеження щодо експорту нафти, - ЗМІ

Танкери з російською нафтою продовжують безперешкодно заходити до європейських портів на тлі спроб ЄС обмежити можливості Росії щодо експорту чорного золота, цю заборону обходити країні-агресору допомагає Греція.

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Про це повідомляє Die Welt.

Як пише видання, грецькі судновласники розширюють бізнес із Росією. У квітні частка Греції у транспортуванні російської нафти зросла втричі у порівнянні з 2021 роком.

За інформацією страхової компанії Lloyd's, у квітні з російських портів вирушило 190 танкерів. З них 76 – під грецьким прапором.

Наприкінці квітня грецький супертанкер Nissos Rhenia завантажив російську нафту в порту Нідерландів і попрямував до Сінгапуру. Також зросла кількість відправлень до Індії, Китаю та Південної Кореї.

За даними Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), Росія щодня експортує 7 млн ​​барелів нафти та нафтопродуктів.

Нагадаємо, судам під російським прапором заборонений захід у порти країн Європейського Союзу.

Заборона також стосується тих російських судів, які після 24 лютого змінили російську реєстрацію на будь-яку іншу країну.