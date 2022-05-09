Греция помогает России обходить ограничения по экспорту нефти, - СМИ

Танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно заходить в европейские порты на фоне попыток ЕС ограничить возможности России по экспорту черного золота, этот запрет обходить стране-агрессору помогает Греция.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Die Welt.

Как пишет издание, греческие судовладельцы расширяют бизнес с Россией. В апреле доля Греции в транспортировке российской нефти выросла в три раза по сравнению с 2021 годом.

По информации страховой компании Lloyd's, в апреле из российских портов отправилось 190 танкеров. Из них 76 – под греческим флагом.

В конце апреля греческий супертанкер Nissos Rhenia загрузил российскую нефть в порту Нидерландов и направился в Сингапур. Также возросло количество отправлений в Индию, Китай и Южную Корею.

По данным Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), Росии ежедневно экспортирует 7 млн ​​баррелей нефти и нефтепродуктов.

Напомним, судам под российским флагом запрещен заход в порты стран Европейского Союза.

Запрет также касается и тех российских судов, которые после 24 февраля сменили российскую регистрацию на любую другую страну.