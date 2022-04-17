Болгария закрыла российским кораблям доступ в свои порты

С 16 апреля судам под российским флагом запрещен заход в порты Болгарии. Об этом говорится в заявлении Морской администрации Болгарии.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По информации ведомства, запрет введен в рамках санкций Европейского Союза пртив Российской федерации в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

"Всем судам под российским флагом, а также судам, которые после 24 февраля сменили российский флаг или регистрацию на любое другое государство, запрещен доступ в морские и речные порты Болгарии", – говорится в заявлении.

При этом, руководство Болгарии сделает исключение для судов, которые терпят бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, а также для кораблей, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.

Ранее сообщалось, что с 17 апреля ни один российский корабль не сможет находиться в портах Италии.

Запрет будет касаться и тех российских судов, которые сменили российскую регистрацию на любую другую страну.

Кроме этого, решение с 17 апреля запретить судам под российским флагом заходить в свои порты приняли власти Румынии.

В то же время, суда под украинским флагом имеют приоритетный доступ к румынским портам и освобождены от оплаты портовых услуг.