Румыния запрещает судам под российским флагом заходить в ее порты

Власти Румынии приняли решение с 17 апреля запретить судам под российским флагом заходить в румынские порты. А суда под украинским флагом имеют приоритетный доступ к румынским портам и освобождены от оплаты портовых услуг.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Румынской морской администрации.

"С 00.00 часов 17 апреля 2022 года запрещается заход в румынские порты любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или сменивших свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Исключение будет сделано, если судно нуждается в помощи и ищет место убежища, нуждается в аварийной остановке в порту по соображениям безопасности или для спасения человеческих жизней.

Также министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну сообщил, что суда под украинским флагом имеют приоритетный доступ к румынским портам и освобождены от оплаты портовых услуг.

Напомним, Украина договорилась об отмене двусторонних и транзитных разрешений на перевозку по территории семи стран Европейского Союза, в частности из Болгарии, Румынии, Венгрии, Италии, Дании, Латвии, Эстонии, Литвы, а также по территории Грузии и Турции.