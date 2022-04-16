Румунія забороняє судам під російським прапором заходити до її портів

Влада Румунії прийняла рішення з 17 квітня заборонити судам під російським прапором заходити до румунських портів. А судна під українським прапором мають пріоритетний доступ до румунських портів та звільнені від оплати портових послуг.

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Про це повідомила прес-служба Румунської морської адміністрації.

"З 00.00 годин 17 квітня 2022 року забороняється захід у румунські порти будь-яких суден, зареєстрованих під російським прапором, у тому числі судів, які змінили російський прапор на будь-яку іншу державу або змінили свою реєстрацію в Росії на реєстрацію в будь-якій іншій державі після 24 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Виняток буде зроблено, якщо судно потребує допомоги та шукає місце притулку, потребує аварійної зупинки в порту з міркувань безпеки або для порятунку людських життів.

Також міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну повідомив, що судна під українським прапором мають пріоритетний доступ до румунських портів та звільнені від оплати портових послуг.

Нагадаємо, Україна домовилася про скасування двосторонніх та транзитних дозволів на перевезення територією семи країн Європейського Союзу, зокрема з Болгарії, Румунії, Угорщини, Італії, Данії, Латвії, Естонії, Литви, а також територією Грузії та Туреччини.