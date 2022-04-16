Италия закрывает порты для российских кораблей: уловки исключены

С 17 апреля ни один российский корабль не сможет находиться в портах Италии. Запрет будет касаться и тех российских судов, которые сменили российскую регистрацию на любую другую страну.

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С 17 апреля в рамках санкций ЕС Италия закрывает порты для российских кораблей. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале.

По его словам, ограничения также будут распространяться на суда, которые после 24 февраля сменили флаг, чтобы избежать возможных запретов, или же сменили свою российскую регистрацию на любую другую страну после начала вторжения в Украину.

Напомним, ранее сегодня стало известно, решение с 17 апреля запретить судам под российским флагом заходить в свои порты приняли власти Румынии. А суда под украинским флагом имеют приоритетный доступ к румынским портам и освобождены от оплаты портовых услуг.

Исключение будет сделано, если судно нуждается в помощи и ищет место убежища, нуждается в аварийной остановке в порту по соображениям безопасности или для спасения человеческих жизней.