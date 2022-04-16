З 17 квітня жоден російський корабель не зможе перебувати у портах Італії. Заборона стосуватиметься і тих російських судів, які змінили російську реєстрацію на будь-яку іншу країну.

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З 17 квітня в рамках санкцій ЄС Італія закриває порти для російських кораблів. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

За його словами, обмеження також поширюватимуться на судна, які після 24 лютого змінили прапор, щоб уникнути можливих заборон, або змінили свою російську реєстрацію на будь-яку іншу країну після початку вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, рішення з 17 квітня заборонити судам під російським прапором заходити у свої порти прийняла влада Румунії. А судна під українським прапором мають пріоритетний доступ до румунських портів та звільнені від оплати портових послуг.

Виняток буде зроблено, якщо судно потребує допомоги та шукає місце притулку, потребує аварійної зупинки в порту з міркувань безпеки або для порятунку людських життів.