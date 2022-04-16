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Італія закриває порти для російських кораблів
З 17 квітня жоден російський корабель не зможе перебувати у портах Італії. Заборона стосуватиметься і тих російських судів, які змінили російську реєстрацію на будь-яку іншу країну.
З 17 квітня в рамках санкцій ЄС Італія закриває порти для російських кораблів. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі.
За його словами, обмеження також поширюватимуться на судна, які після 24 лютого змінили прапор, щоб уникнути можливих заборон, або змінили свою російську реєстрацію на будь-яку іншу країну після початку вторгнення в Україну.
Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, рішення з 17 квітня заборонити судам під російським прапором заходити у свої порти прийняла влада Румунії. А судна під українським прапором мають пріоритетний доступ до румунських портів та звільнені від оплати портових послуг.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Виняток буде зроблено, якщо судно потребує допомоги та шукає місце притулку, потребує аварійної зупинки в порту з міркувань безпеки або для порятунку людських життів.