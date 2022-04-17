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Болгарія закрила російським кораблям доступ до своїх портів
З 16 квітня судам під російським прапором заборонено захід у порти Болгарії. Про це йдеться у заяві Морської адміністрації Болгарії.
За інформацією відомства, заборона введена в рамках санкцій Європейського Союзу проти Російської федерації у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.
"Усім судам під російським прапором, а також судам, які після 24 лютого змінили російський прапор або реєстрацію на будь-яку іншу державу, заборонено доступ до морських та річкових портів Болгарії" , - йдеться у заяві .
При цьому, керівництво Болгарії зробить виняток для суден, які зазнають лиха або потребують гуманітарної допомоги, а також для кораблів , що перевозять енергоносії, продовольство та медикаменти в ЄС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше повідомлялося, що з 17 квітня жоден російський корабель не зможе перебувати у портах Італії.
Заборона стосуватиметься і тих російських судів, які змінили російську реєстрацію на будь-яку іншу країну.
Крім цього, рішення з 17 квітня заборонити судам під російським прапором заходити у свої порти прийняла влада Румунії.
Водночас судна під українським прапором мають пріоритетний доступ до румунських портів та звільнені від оплати портових послуг.