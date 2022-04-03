Російським кораблям відмовляють у дозаправці у Середземному морі

Продавці морського палива перестали обслуговувати судна під російським прапором у великих європейських центрах, включаючи Іспанію та Мальту. Неможливість провести дозаправку ускладнює логістику під час перевезення вантажів.

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Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, це стало ще одним ударом по російському експорту.

Втрата доступу до пунктів дозаправки в Середземному морі створює серйозні логістичні проблеми для російських нафтових танкерів, що прямують з портів Балтії до Азії, а також викликає побоювання з приводу безпеки, оскільки вони можуть застрягти в морі з легкозаймистими вантажами, кажуть джерела у сфері судноплавства.

Кораблі під російським прапором не можуть дозаправитися на Мальті та в Іспанії – в основних пунктах Середземного моря.

"Кільком танкерам довелося здійснити більш довгий шлях, щоб бункерувати в інших країнах після того, як європейські порти відмовилися надати паливо", — повідомляє агентство з посиланням на власне джерело.

Урядовець Мальти заявив, що країна не дозволяє судам під російським прапором заходити у свої порти.

Проблеми виникають також у зв'язку з необхідністю платити доларами та відсутністю можливості зробити оплату через банківські обмеження.

Представник уряду Гібралтару заявив, що портова влада відхилятиме запити на входження всіх судів, що належать або керуються будь-ким, пов'язаним з РФ, навіть для заправки, відповідно до правил Великобританії.

Морський сектор Росії вже зіткнувся зі згортанням інших послуг, включаючи сертифікацію судів провідними іноземними постачальниками, що життєво важливо для доступу в порти та отримання страховки, догляд судноплавних компаній та призупинення виробниками суднових двигунів навчання роботі на їхньому обладнанні.

Нагадаємо, Росія замінувала Чорне море та звинуватила у цьому Україну.

Раніше у Чорному морі російські війська вразили ракетами три судна, що йшли під панамськими прапорами.

Зазначимо, що з початку військової агресії проти України Росія заблокувала судноплавство цивільних судів у північно-західній частині акваторії Чорного моря вздовж українського узбережжя.