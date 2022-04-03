Российским кораблям отказывают в дозаправке в Средиземном море

Продавцы морского топлива перестали обслуживать суда под российским флагом в крупных европейских центрах, включая Испанию и Мальту. Невозможность провести дозаправку усложняет логистику при перевозке грузов.

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Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, это стало еще одним ударом по российскому экспорту.

Потеря доступа к пунктам дозаправки в Средиземном море создает серьезные логистические проблемы для российских нефтяных танкеров, следующих из портов Балтии в Азию, а также вызывает опасения по поводу безопасности, поскольку они могут застрять в море с легковоспламеняющимися грузами, говорят источники в сфере судоходства.

Корабли под российским флагом не могут дозаправиться на Мальте и Испании – в основных пунктах Средиземного моря.

"Нескольким танкерам пришлось совершить более долгий путь, чтобы бункеровать в других странах после того, как европейские порты отказались предоставить топливо", — сообщает агентство со ссылкой на собственный источник.

Правительственный чиновник Мальты заявил, что страна не разрешает судам под российским флагом заходить в свои порты.

Проблемы возникают также в связи с необходимостью платить долларами и отсутствием возможности произвести оплату через банковские ограничения.

Представитель правительства Гибралтара заявил, что портовые власти будут отклонять запросы на вхождение всех судов, принадлежащих или управляемых кем-либо, связанным с РФ, даже для заправки, в соответствии с правилами Великобритании. Представитель правительства сказал, что, как и в Великобритании, иностранные суда с российскими грузами не будут этим затрагиваться.

Морской сектор России уже столкнулся со сворачиванием других услуг, включая сертификацию судов ведущими иностранными поставщиками, что жизненно важно для доступа в порты и получения страховки, ухода судоходных компаний и приостановки производителями судовых двигателей обучения работе на их оборудовании.

Напомним, Россия заминировала Черное море и обвинила в этом Украину.

Ранее, в Черном море российские войска поразили ракетами три судна, которые шли под панамскими флагами.

Отметим, с начала военной агрессии против Украины Россия заблокировала судоходство гражданских судов в северо-западной части акватории Черного моря вдоль украинского побережья.