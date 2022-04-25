Европа закупит нефть в ОАЭ для замены российского сырья

Французская компания TotalEnergies предварительно зафрахтовала танкер с нефтью из Абу-Даби для отгрузки в начале мая.

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Решение принято на фоне войны и санкций в отношении России. Отмечается, что это первая такая поставка за два года. В последний раз нефть из Абу-Даби отгружалась для Италии в мае 2020 года. Об этом передает Reuters.

Судоходное подразделение компании TotalEnergies зафрахтовало танкер SUezmax Moscow Spirit.

Танкер должен доставить 1 миллион баррелей сырой нефти Murban из Порта Джебель-Данна в ОАЭ для Великобритании 1-3 мая.

Ожидается, что в ближайшие месяцы в Европу будет отправлено больше партий сырой нефти из Абу-Даби, чтобы компенсировать поставки российской нефти, поскольку Евросоюз готовит новые санкции в отношении импорта российской нефти, говорят трейдеры. Это, возможно, приведет к перенаправлению некоторых поставок дальше от Азии.

По словам одного из трейдеров, глобальный торговый поток "перестраивается", чтобы реагировать на изменения в поставках российской нефти.

Напомним, что Боррель заявил о том, что полное эмбарго или карательные тарифы на импорт российской нефти и газа со стороны стран-членов Европейского Союза недостаточны.