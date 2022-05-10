ЄС виключив з шостого пакету санкцій заборону на доставку нафти

Єврокомісія зіткнулася з супротивом Греції та Мальти.

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Європейський союз пішов назустріч Греції та Мальті тому виключив заборону на морське транспортування нафти з шостого пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє видання Financial Times.

Видання з посиланням на свої джерела пише, що Єврокомісія виключила свою пропозицію заборонити перевезення російської нафти морським шляхом до третіх країн, оскільки зіткнулася з супротивом Греції та Мальти.

На ці дві країни припадає понад половина танкерного флоту ЄС, тож вони виступають проти пункту про доставку нафти через суттєві наслідки для їхніх економік.

Раніше відання Die Welt писало, що Греція допомагає Росії обходити обмеження щодо експорту нафти. Танкери з російською нафтою продовжують безперешкодно заходити до європейських портів на тлі спроб ЄС обмежити можливості Росії щодо експорту нафти, але цю заборону обходити країні-агресору допомагає Греція.

Нагадаємо, що Єврокомісія розробила шостий пакет санкцій проти Росії, у рамках якого планувалося накласти ембарго на постачання нафти з Росії до ЄС. Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн визнала, що зробити цей крок буде непросто через серйозну залежність низки членів ЄС від нафти РФ.