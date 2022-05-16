Німеччина планує повністю відмовитися від російської нафти до кінця року

Країна має намір відмовитися від нафти, навіть якщо Євросоюзу не вдасться домовитися про заборону з усіма країнами ЄС у рамках наступного санкційного пакету.

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У Берліні продовжуються зусилля щодо укладання угод з альтернативними постачальниками енергоресурсу, і уряд впевнений, що зможе вирішити проблеми з логістикою, що залишилися, протягом наступних шести-семи місяців. Про це повідомляє Bloomberg.

У зв'язку з тим, що в понеділок міністри закордонних справ Європейського союзу зустрілися в Брюсселі для обговорення наступного раунду санкцій, дипломати ЄС запропонували відкласти поетапне введення заборони на нафту після того, як Угорщина заперечила, заявивши, що цей крок завдасть значних збитків її економіці.

Уряд Німеччини має намір дотримуватись свого плану в рамках санкцій з боку Європи проти Росії. При цьому уряд не повідомив, які країни заповнять дефіцит нафти.

За даними міністерства економіки Берліна, частка споживання нафти в Німеччині вже знизилася до 12% із 35%, які були до війни в Україні.

Нагадаємо, що Угорщина готова підтримати ембарго на російську нафту тільки в тому випадку, якщо ембарго не пошириться на постачання нафти трубопровідним транспортом.