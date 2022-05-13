"Хтось повинен заплатити": Угорщина оцінює витрати на відмову від російської нафти мінімум у €700 млн

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляє, що відмова від російської нафти коштуватиме Угорщині щонайменше 700 мільйонів євро, і ці витрати мають бути якось компенсовані Європейським союзом, який вимагає від Угорщини на таку відмову погодитись. Про це він сказав в інтерв'ю іспанському виданню El País.

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"Глави держав та урядів ЄС досягли у Версалі домовленості, в якій ясно дається зрозуміти, що ми, європейці, хочемо диверсифікувати джерела та постачання енергії, щоб позбавитися високого рівня залежності від російської енергетики. Але робити це потрібно з урахуванням дуже різних енергетичних структур країн", - наголосив він.

Як констатував Сійярто, Угорщина не має виходу до моря, а через історичну обумовленість інфраструктури залежить від російської нафти та газу.

"Ця пропозиція Єврокомісії створює для нас величезну проблему. Наша нафтопереробка розрахована на російську нафту. Щоб використати іншу, нам довелося б інвестувати від 500 до 550 мільйонів євро, і це зайняло б близько чотирьох років. Щоб замінити нафтопровід із Росії, треба розширити потужність того, що йде з Адріатики, а це 200 мільйонів і невідомо скільки часу", - наголосив він.

Міністр зазначив, що 9 травня угорська сторона повідомила голову Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн, що її пропозиція створює для країни проблему, і Угорщина не може проголосувати "за", доки ЄС не запропонує її вирішення.

"За зміну технології на нафтопереробних заводах, за збільшення потужності трубопроводу в Хорватії хтось має платити. І ми також маємо платити за процес модернізації всієї енергосистеми, щоб уникнути непосильного для населення зростання цін на 55%. Поки що такий план не був представлений", – сказав угорський чиновник.

За його словами, заборона на імпорт російської нафти через морське постачання була б раціональною, однак вона не повинна поширюватися на постачання трубопроводами. Нагадаємо, що саме таку умову підтримки нафтового ембарго ЄС проти РФ назвав днями Сійярто.

Перед цим Урсула фон дер Ляйєн провела екстрені переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з цього питання. За її словами, сторони "добилися прогресу, але потрібна подальша робота".