Шостий пакет санкцій проти Росії затримується, - фон дер Ляйєн

Погодження нових санкцій проти РФ, мабуть, вимагатиме більше часу, ніж передбачалося. Про це повідомляє Bloomberg.

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"Узгодження санкцій може продовжитись на якусь кількість днів довше", - заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

За її словами, виявилося непросто досягти єдності ЄС у питанні ембарго на нафту РФ.

Тепер у Євросоюзі точаться дискусії про альтернативні джерела нафти для деяких країн.

Єврокомісія вважає за необхідне в рамках шостого пакету санкцій, що готується, проти РФ, заборонити імпорт усієї російської нафти в ЄС. Процес планувалося завершити до кінця 2022 року.

Уряд Угорщини вважає, що заборона імпорту російської нафти загрожує безпеці країни при тому, що вони отримають відстрочку до кінця 2023 року для виконання санкцій.

Проти ембарго виступають також Словаччина, Чехія та Болгарія.