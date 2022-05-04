Венгрия против нефтяного эмбарго для РФ

Правительство Венгрии считает, что запрет импорта российской нефти угрожает безопасности страны при том, что они получат отсрочку до конца 2023 года для выполнения санкций.

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План Европейского Союза по полному запрету российской сырой нефти не оправдывает ожиданий, поскольку он угрожает энергетической безопасности Венгрии. Об этом заявил пресс-секретарь премьера Золтан Ковач, передает Bloomberg.

При этом Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от российских энергоносителей, будет выделено время до конца 2023 года для выполнения санкций. Это на год больше, чем другим странам-членам.

Однако Золтан Ковач заявил, что беспокойства Венгрии остаются неразрешенными.

"Мы не видим ни одного плана или гарантий в текущем предложении по управлению даже переходным периодом, а также того, что будет гарантировать энергетическую безопасность Венгрии", – сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Еврокомиссии представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины.

В рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ в ЕС считают необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС, отключить три крупных российских банка от SWIFT и запретить вещание в ЕС трех российских каналов.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Венгрия была заранее предупреждена РФ о предстоящем полномасштабном нападении на Украину.