Угорщина проти нафтового ембарго для РФ

Уряд Угорщини вважає, що заборона імпорту російської нафти загрожує безпеці країни при тому, що вони отримають відстрочку до кінця 2023 року для виконання санкцій.

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План Європейського Союзу щодо повної заборони російської сирої нафти не виправдовує очікувань, оскільки це загрожує енергетичній безпеці Угорщини. Про це заявив речник прем'єра Золтан Ковач, передає Bloomberg.

При цьому Угорщини та Словаччини, які найбільше залежать від російських енергоносіїв, буде виділено час до кінця 2023 року для виконання санкцій. Це на рік більше, ніж іншим країнам-членам.

Проте Золтан Ковач заявив, що занепокоєння Угорщини залишаються невирішеними.

"Ми не бачимо жодного плану або гарантій у поточній пропозиції з управління навіть перехідним періодом, а також того, що гарантуватиме енергетичну безпеку Угорщини", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що президент Єврокомісії представила деталі шостого пакету санкцій проти Росії за її агресію проти України.

У рамках шостого пакету санкцій проти РФ, що готується, ЄС вважає за необхідне заборонити імпорт усієї російської нафти в ЄС, відключити три великі російські банки від SWIFT і заборонити мовлення в ЄС трьох російських каналів.

Раніше секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що Угорщина була заздалегідь попереджена РФ про майбутній повномасштабний напад на Україну.