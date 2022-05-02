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Россия предупредила Венгрию о нападении на Украину, — Данилов
Венгрия была заранее предупреждена РФ о предстоящем полномасштабном нападении на Украину, об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
"Венгрия открыто заявляет о своем сотрудничестве с Россией. Более того, она была предупреждена заранее Путиным о том, что будет нападение на нашу страну", - утверждает секретарь Совета Национальной безопасности и обороны.
По его словам, Венгрия считала, что может забрать часть украинской территории.
"Посмотрим, какие последствия будут после войны для этой страны", - добавил Данилов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, глава венгерского правительства Виктор Орбан оказался на сайте "Миротворец". Премьер-министр попал в базу предателей как "пособник российских военных преступников".
Украинская сторона открыто заявляла, что Венгрия сознательно укрепляет чувство безнаказанности России.