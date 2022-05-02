Еврокомиссия может позволить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на российскую нефть — Reuters

Два представителя Европейской комиссии заявили в комментарии изданию Reuters, что, возможно, Венгрии и Словакии позволят не вводить запрет на импорт нефти из России, так как эти две страны больше других зависят от энергоносителей страны-агрессора.

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Ожидается, что во вторник, 3 мая, Еврокомиссия завершит работу над шестым пакетом санкций ЕС против России, который будет включать запрет на покупку российской нефти, экспорт которой является основным источником доходов Кремля.

В целом ЕС зависит от импорта российской нефти на 26%, но этот показатель варьируется в зависимости от страны.

Венгрия — страна, которой российская нефть нужна в сравнительно больших объемах. Венгерское правительство неоднократно заявляло, что не подпишется под санкциями, касающимися энергетики. Словакия также является одной из стран ЕС, наиболее зависимых от российского ископаемого топлива.

По словам одного из чиновников, чтобы сохранить единство блока из 27 стран, Комиссия может предложить Словакии и Венгрии "исключение или длительный переходный период".

Отметим, что ранее немецкий телеканал ZDF со ссылкой на свои источники сообщил, что Венгрия отозвала свое вето на нефтяное эмбарго против России после интенсивных переговоров.