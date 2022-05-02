Угорщина може заблокувати введення ембарго на російську нафту — Bloomberg

Міністр Кабінету міністрів Угорщини Гергель Гуляш заявив, що його країна має намір ветувати будь-яку пропозицію Євросоюзу, яка призведе до обмеження імпорту російських енергоносіїв. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Ми ясно дали зрозуміти, що ніколи не підтримаємо поширення санкцій Європейського Союзу проти Росії на сферу енергетики", — наголосив чиновник.

ЄС збирається запропонувати запровадити заборону на російську нафту до кінця року через війну проти України, а до цього обмеження на імпорт вводитимуться поступово.

Як зазначає видання, Угорщина дуже залежить від російських енергоносіїв, у тому числі від постачання нафти.

"Оскільки такі рішення вимагають одностайності, Комісії ЄС немає сенсу пропонувати санкції щодо природного газу та нафти, які б обмежили закупівлі в Угорщині", — додав Гуляш.

Раніше німецький телеканал ZDF із посиланням на свої джерела повідомив, що Угорщина відкликала своє вето на нафтове ембарго проти Росії після інтенсивних переговорів.

У свою чергу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не підтримуватиме жодних санкцій щодо російських нафти і газу, незважаючи на те, що ЄС готує ембарго.