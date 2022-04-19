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Угорщина не підтримає санкції щодо російської нафти і газу, — Сіярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у вівторок, 19 квітня, що його країна не підтримуватиме жодних санкцій щодо російської нафти і газу, недивлячись на те, що ЕС готує ембарго.
Позицію Урядо Угорщини Сіярто повідомив під час брифінгу, який транслював у своєму Facebook.
"Поставки російського газу в Угорщину надходять без будь-яких збоїв", - сказав Сіярто.
При цьому раніше міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер розповів, що Європейський Союз має намір запровадити ембарго на російську нафту.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Це рішення, за його словами, зараз перебуває на етапі "розробки". Французький президент Еммануель Макрон підкреслив, що буде наполягати на нефтовому і газовому ембарго для РФ.
Раніше глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйєн заявила, що шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації може включити обмежувальні заходи щодо Ощадбанку, а також механізм нафтового ембарго проти РФ.
За її словами, Єврокомісія зараз розробляє механізми, щоб ембарго на нафту також могло бути включено до наступного етапу санкцій.