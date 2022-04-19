Франція не потребує російського газу, але Європа залежить від нього, — Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон під час інтерв'ю телеканалу France 5 заявив, що у нинішніх реаліях його країна готова відмовитись від російського газу, тому він особисто наполягатиме на введенні ембарго, передає видання Lefigaro.

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Макрон вважає, що Європа може допомогти Україні виграти війну проти Росії, не беручи у ній участі. Одним із таких способів є запровадження заборони на російські енергоносії.

"19 квітня я говоритиму з кількома європейськими лідерами і президентом США Джозефом Байденом на цю тему. Франція має намір "натиснути на газ", тому що нам він не потрібен", — сказав Макрон, маючи на увазі, що він наполягатиме на ембарго на газ.

При цьому він наголосив, що Європа залежить від російського газу. Щодо вугілля та нафти, ці сектори, як вважає французький лідер, мають бути об'єктом санкцій, бо це спосіб зупинити фінансування російської військової машини.

Зустріч зі світовими лідерами, про яку говорить Макрон, відбудеться 19 квітня, її ініціювали США, щоб обговорити новий етап російсько-української війни.

Також варто нагадати, що російський президент Володимир Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу рублями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови.