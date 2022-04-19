Франция не нуждается в российском газе, но Европа зависит от него, — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон во время интервью телеканалу France 5 заявил, что в нынешних реалиях его страна готова отказаться от российского газа, поэтому он лично будет настаивать на введении эмбарго, передает издание Lefigaro.

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Макрон считает, что Европа может помочь Украине выиграть войну против России, не принимая в ней участия. Одним из таких способов является введение запрета на российские энергоносители.

"19 апреля я буду говорить с несколькими европейскими лидерами и президентом США Джозефом Байденом на эту тему санкций. Франция намерена "надавить на газ", потому что нам он не нужен", — сказал Макрон, имея в виду, что он будет настаивать на эмбарго на газ.

При этом он отметил, что Европа зависит от российского газа. Что касается угля и нефти, эти сектора, как считает французский лидер, должны быть объектом санкций, потому что это способ остановить финансирование российской военной машины.

Встреча с мировыми лидерами, о которой говорит Макрон, состоится 19 апреля, ее инициировали США, чтобы обсудить новый этап российско-украинской войны.

Также стоит напомнить, что российский президент Владимир Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия.