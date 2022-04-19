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Франция не нуждается в российском газе, но Европа зависит от него, — Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон во время интервью телеканалу France 5 заявил, что в нынешних реалиях его страна готова отказаться от российского газа, поэтому он лично будет настаивать на введении эмбарго, передает издание Lefigaro.
Макрон считает, что Европа может помочь Украине выиграть войну против России, не принимая в ней участия. Одним из таких способов является введение запрета на российские энергоносители.
При этом он отметил, что Европа зависит от российского газа. Что касается угля и нефти, эти сектора, как считает французский лидер, должны быть объектом санкций, потому что это способ остановить финансирование российской военной машины.
Встреча с мировыми лидерами, о которой говорит Макрон, состоится 19 апреля, ее инициировали США, чтобы обсудить новый этап российско-украинской войны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также стоит напомнить, что российский президент Владимир Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.
Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия.