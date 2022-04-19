США скликали термінову зустріч зі світовими лідерами через новий наступ Росії на Україну

Президент США Джозеф Байден та його французький колега Емманюель Макрон проведуть термінову зустріч із іншими лідерами 19 квітня. Глави держав мають намір обговорити новий етап російсько-української війни.

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Про це повідомляє BFMTV із посиланням на Єлисейський палац.

Відомо, що головним ініціатором переговорів є США. На зустрічі, крім Байдена, будуть присутні лідери наступних держав: Франції, Німеччини, Великобританії, Канади, Італії, Польщі, Румунії.

Також будуть присутні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і голова Європейської ради Шарль Мішель.

Раніше, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив, що великі сили російської армії сконцентрувалися на Донбасі і розпочали наступ.

В рамках війни Росії проти України битва за Донецьку та Луганську області нагадуватиме Другу світову війну, вважає глава МЗС України Дмитро Кулеба. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь.