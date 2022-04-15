У Німеччині громадян попросили використовувати менше енергоносіїв, щоб країна змогла відмовитися від російського газу та нафти

Уряд ФРН має намір знизити залежність Німеччини від постачання енергоносіїв з Росії або відмовитися від них зовсім. Для цього влада просить громадян зменшити споживання енергоресурсів.

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Про це повідомляє ВВС.

"Якщо ви можете сісти на поїзд або велосипед на Великдень, це теж добре: це легко для гаманця і це дратує Путіна", - сказав міністр економіки віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек.

Примітно, що раніше Німеччина відкрито виступала проти ембарго на російський газ та нафту. За це президент України Володимир Зеленський розкритикував німецьку владу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив негайне припинення імпорту російських нафти та газу.

Водночас, країна активувала режим раннього попередження надзвичайної ситуації на випадок припинення постачання газу з Росії. Таке рішення ухвалено на тлі загроз Путіна перекрити газовий вентиль, якщо Європа відмовиться платити за газ у рублях.

Як повідомляє Bloomberg, найбільші промислові спілки Німеччини попередили про ризик зупинки сталеливарних, хімічних, паперових виробництв протягом кількох тижнів, якщо Берлін вирішить припинити імпорт енергоносіїв із Росії.

Фото: ua.depositphotos.com