ЄС може вдарити санкціями по Сбербанку та ввести нафтове ембарго проти РФ – Урсула фон дер Ляйєн

Шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації може включити обмежувальні заходи щодо "Сбербанку", а також механізм нафтового ембарго проти РФ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це в інтерв'ю Bild am Sonntag заявила глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє Deutsche Welle.

"Ми вивчаємо російський банківський сектор, особливо Ощадбанк, на частку якого припадає 37% цього сектора. І, звісно, питання, пов'язані з енергетикою", – зазначила фон дер Ляйєн.

За її словами, Єврокомісія зараз розробляє механізми, щоб ембарго на нафту також могло бути включено до наступного етапу санкцій.

Глава ЄК наголосила, що введені щодо Москви обмежувальні заходи вже дають ефект.

"Санкції з кожним тижнем дедалі глибше проникають у російську економіку". Експорт у Росію впав на 70%, валовий внутрішній продукт РФ знизиться на 11%. Дефолт у Росії – лише питання часу. Цією війною Путін знищує свою власну країну та майбутнє її народу", – зазначила фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, 5 квітня посли країн Європейського Союзу погодили пакет нових санкцій проти РФ у зв’язку з її військовою агресією проти України.

Санкційний пакет включає заборону на імпорт вугілля з Росії на суму 4 млрд євро на рік, а також операції із чотирма ключовими російськими банками: ВТБ, банк "Відкриття", Радкомбанк та Новікомбанк.

Крім цього, санкції передбачають заборону заходу російських суден у порти ЄС та на в'їзд до Євросоюзу російських та білоруських автомобільних перевізників.

Заборонено також експорт на суму 10 млрд євро напівпровідників, машин та транспортного обладнання.

Новий пакет також включає спільну заборону на участь компаній з РФ у держзакупівлях у країнах ЄС та заборону будь-якої фінансової підтримки російським держустановам із коштів країн-членів Євросоюзу.

ЄС вирішив посилити санкції після того, як стало відомо про російські військові злочини проти українських мирних жителів у нещодавно звільнених містах Київської області.