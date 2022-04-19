Євросоюз працює над запровадженням ембарго на російську нафту, — міністр фінансів Франції Ле Мер

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив у вівторок, 19 квітня, що Європейський Союз має намір запровадити ембарго на російську нафту. Це рішення зараз перебуває на етапі "розробки".

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Про це повідомляє Reuters.

"Я сподіваюся, що найближчими тижнями ми переконаємо наших європейських партнерів припинити імпорт російської нафти", — сказав Ле Мер.

У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у нинішніх реаліях його країна готова відмовитися від російського газу, тому він особисто наполягатиме на введенні ембарго.

Раніше глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйєн заявила, що шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації може включити обмежувальні заходи щодо Ощадбанку, а також механізм нафтового ембарго проти РФ.

За її словами, Єврокомісія зараз розробляє механізми, щоб ембарго на нафту також могло бути включено до наступного етапу санкцій.