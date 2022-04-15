Після виборів президента Франції Євросоюз обговорить ембарго на нафту РФ

У Євросоюзі налаштовані запровадити заборону на покупки російської нафти через агресію цієї країни щодо України. Про це повідомляє The New York Times.

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За даними джерел видання, спілка зараз рухається до прийняття поетапної заборони, яка дозволить знайти альтернативних постачальників. За такою ж схемою ЄС діяв при введенні ембарго на російське вугілля, передбачивши чотиримісячний перехідний період.

Другий тур президентських виборів у Франції відбудеться 24 квітня.

Нагадаємо, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країни ЄС розпочали роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії з "нафтовими опціями".

Нещодавно Євросоюз затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії. Одна з ключових заборон у ньому — ембарго на російське вугілля, але воно починає діяти лише з серпня 2022 року.