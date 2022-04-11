Страны ЕС готовят новый пакет санкций против РФ, включающий ограничения по нефти

Страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против России с "нефтяными опциями". В ближайшее время министры иностранных дел обсудят дальнейшие шаги по ужесточению мер против России из-за ее военной агрессии против Украины.

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Об этом пишет Reuters.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС сегодня, 11 апреля, обсудят дальнейшие шаги по ситуации в Украине, включая новые санкции против России.

"Санкции всегда на столе. Министры обсудят дальнейшие шаги", — сказал он.

При этом глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против России с "нефтяными опциями".

"Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса", — сообщил он.

Отметим, недавно Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Одно из ключевых запретов в нем — эмбарго на российский уголь, но оно начинает действовать лишь с августа 2022 года.

Европарламент в свою очередь требует полного эмбарго на российские энергоносители. Соответствующую резолюцию поддержали 413 европарламентариев.

В то же время о немедленном запрете импорта российского газа речь пока не идет. Однако МИД Италии заявил, что после зверств в Буче страна поддержит решение Евросоюза против поставок российского газа.